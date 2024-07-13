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Çorum'da elektrik direğinden düşen kıvılcımların çıkardığı yangın söndürüldü

Çorum'un Dodurga ilçesinde elektrik direğinden düşen kıvılcımların neden olduğu yangında 2 dekarlık otluk alan yandı.

Ajans Haberleri
  • 13.07.2024 19:55
  • Giriş: 13.07.2024 19:55
  • Güncelleme: 13.07.2024 19:55
Kaynak: AA
Çorum'da elektrik direğinden düşen kıvılcımların çıkardığı yangın söndürüldü

Esentepe Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki bir elektrik direğinde küçük çaplı patlamanın ardından çıkan kıvılcımların kuru otların bulunduğu alana düşmesi sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Dodurga Belediyesi itfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla yangını ağaçlık alana sıçramadan söndürdü.

Yangın nedeniyle 2 dönüm otluk alan yandı.

Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya bölgeye gelerek inceleme yaptı.

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