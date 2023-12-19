Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Çorum'da geri dönüşüm tesisinde yangın! Ekipler bölgeye sevk edildi

Çorum'da, tuğla fabrikasında yangın çıktı. Ekipler, yangını söndürme çalışmalarına başladı.

Güncel
  • 19.12.2023 18:43
  • Giriş: 19.12.2023 18:43
  • Güncelleme: 19.12.2023 18:47
Çorum'da geri dönüşüm tesisinde yangın! Ekipler bölgeye sevk edildi
DHA

Çorum-Ankara kara yolu Greyder Kavşağı yakınlarındaki kullanılmayan tuğla fabrikasının bahçesinde bulunan katı atık geri dönüşüm tesisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

ÇATIYA SIÇRADI
 
Atıkların bulunduğu alanda başlayan yangın, tuğla fabrikasındaki kurutma alanının çatısına da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALE SÜRÜYOR
 
Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın nedeniyle Çorum-Ankara kara yolunda trafik akışı, Ankara istikametine kontrollü sağlanıyor.

BirGün'e Abone Ol

 

 

 