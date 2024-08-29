Çorum'da gök gürültülü sağanak ve dolu etkili oldu

İlçede akşam saatlerinde yaklaşık 1 saat etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle Narlı köyünden geçen Narlı deresinin debisi yükseldi.

Dere yatağından taşan sel suları açık araziye yayıldı.

Narlı Köyü Muhtarı Birol Temel, AA muhabirine, yağış nedeniyle can ve mal kaybı yaşanmadığını söyledi.

Sel sularının taştığı arazinin de hasat sona erdiği için boş olduğunu belirten Temel, "Bir miktar arazide ve biraz da köy içinde sel suları görüldü. Hasar gün doğduğunda anlaşılabilecek." dedi.