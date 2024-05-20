Çorum'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Çorum'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Alperen T. (25) idaresindeki 35 DMA 04 plakalı otomobil ile Ferudun D'nin (58) kullandığı 19 AZ 081 plakalı hafif ticari araç, Çevreyolu Bulvarı İlim Yayma Kavşağı'nda çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan Mehmet Cen T. (29) ve İbrahim Can Ç. (24) yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.