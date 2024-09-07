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Çorum'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 07.09.2024 13:43
  • Giriş: 07.09.2024 13:43
  • Güncelleme: 07.09.2024 13:43
Kaynak: AA
Çorum'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

Çorum'un Laçin ilçesinde devrilen hafif ticari araçta bulunan aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kerim Ö. (40) idaresindeki otomobil, Çorum-Osmancık kara yolu Karacalı mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücünün yanı sıra araçta bulunan eşi Zehra Ö. (47) ile çocukları A.Ö. (14) ve N.Ö. (12) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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