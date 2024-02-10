Çorum'da hakkında arama kararı bulunan 6 kişi tutuklandı
Çorum'da polis ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışmalarda yakalanan 13 zanlıdan 6'sı tutuklandı.
Kaynak: AA
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne ekiplerince aranan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda çeşitli suçlardan haklarında arama kaydı bulunan 13 kişi yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.H.B, K.B, M.Ç, S.B, İ.B. ve E.S. tutuklandı, 7 kişi ise serbest bırakıldı.
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