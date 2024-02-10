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Çorum'da hakkında arama kararı bulunan 6 kişi tutuklandı

Çorum'da polis ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışmalarda yakalanan 13 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Ajans Haberleri
  • 10.02.2024 22:53
  • Giriş: 10.02.2024 22:53
  • Güncelleme: 10.02.2024 22:53
Kaynak: AA
Çorum'da hakkında arama kararı bulunan 6 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne ekiplerince aranan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda çeşitli suçlardan haklarında arama kaydı bulunan 13 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.H.B, K.B, M.Ç, S.B, İ.B. ve E.S. tutuklandı, 7 kişi ise serbest bırakıldı.

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