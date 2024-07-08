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Çorum'da halk otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 10 kişi yaralandı

Çorum'da özel halk otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Güncel
  • 08.07.2024 11:50
  • Giriş: 08.07.2024 11:50
  • Güncelleme: 08.07.2024 11:53
Kaynak: AA
Çorum'da halk otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 10 kişi yaralandı
Fotoğraf: İHA

Çorum'da özel halk otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Özel halk otobüsü, Fatih Caddesi 23 Nisan Kavşağı'nda hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü ve araçta bulunan Seyhan A. ile özel halk otobüsündeki 8 kişi hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.

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