Çorum'da iki aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Kaynak: AA
ÇORUM (AA) - Çorum'un Alaca ilçesinde kaza yapan hafif ticari araca otomobilin çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Halil İbrahim B. yönetimindeki 66 LB 041 plakalı hafif ticari araç, Alaca-Yozgat kara yolu Sincan köyü mevkisinde çelik bariyerlere çarptı. Bu sırada Ahmet Ç. idaresindeki 38 NS 555 plakalı otomobil de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda savrularak kaza yapan araca vurdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan Mustafa S, Mehmet M. ve Osman S. yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

