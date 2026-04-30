Çorum'da iki gün önce kaybolan 86 yaşındaki Alzheimer hastası bulundu.

Bağ evine gittikten sonra bir daha haber alınamayan Ahmet Sağlam'a, AFAD, jandarma ve yurttaşlar tarafından yürütülen çalışma sonucunda kaybolduktan 48 saat sonra Kireçtepe mevkisinde ulaşıldı.

Sağlık ekiplerince ilk muayenesi yapılan Sağlam, sağlık kontrolü için İskilip Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Sağlam'ı arama çalışmalarına AFAD'dan 7 personel ve 11 gönüllü, jandarmadan 6, Orman İşletme Müdürlüğünden 5, İskilip Belediyesinden 2 olmak üzere 31 kamu görevlisi görevlendirildiği öğrenildi.

Çorum'un İskilip ilçesinde 28 Nisan'da Samudun Tepe mevkisindeki bağ evine gittikten sonra bir daha haber alamadığı Ahmet Sağlam için ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulmuş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı.