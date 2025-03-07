Çorum'da iki hafif ticari araç çarpıştı, 3 kişi yaralandı
Kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi
Kaynak: AA
ÇORUM (AA) - Çorum'un Alaca ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Fuat T. idaresindeki 55 ARD 216 plakalı hafif ticari araç, Çorum-Yozgat kara yolu Zile kavşağında, Bayram A'nın kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile Muhammet S. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Bayram A, buradaki ilk müdahalenin ardından Hitit üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.