Çorum'da İki katlı evde yangın

Çorum’un Alaca ilçesinde iki katlı bir evde yangın. Üst katta mahsur kalan çocuğu eve giren itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde Yıldızhan mahallesi Şehit İsmal Dokuz Sokak’ta bulunan iki katlı evde yangın çıktı. Evden dumanlar yükseldiğini gören mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine Belediye’ye ait çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Vatandaşların üst kattaki evde bir çocuğun bulunduğunu söylemesi üzerine itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla eve girdi. Küçük çocuğu kurtaran itfaiye ekipleri şaşkın gözlerle ne olduğunu anlamaya çalışan çocuğu aşağı indirdi.

Kısa sürede alevleri kontrol altına alan itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında büyük çapta maddi hasar oluşurken, çıkış nedeni belirlemek için inceleme başlatıldığı bildirildi.