Çorum'da iki kişinin parasını gasbeden 4 şüpheli tutuklandı

Çorum'da iki kişinin parasını silahla gasbettikleri gerekçesiyle yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, B.B. (53) ve A.A. (41), Eski Ekin köyü yolunda M.G. (38), A.E.A. (18), O.E.Ö. (18) ve H.G'nin (17), kendilerini silah zoruyla bir aracın bagajında alıkoyarak paralarını gasbettikleri iddiasıyla polis merkezine başvurdu.

İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıları gözaltına aldı. Zanlılara ait adreste yapılan aramada, gasp olayında kullanıldığı değerlendirilen tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.