Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, taziye ziyaretinden dönen Altan G. idaresindeki 55 ET 700 plakalı otomobil, Ankara-Tokat kara yolu Perçem köyü yakınlarında Saymaz Ç'nin kullandığı 07 MNA 74 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü Altan G. ile diğer araçta bulunan Emre Ş. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.