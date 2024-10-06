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Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 06.10.2024 11:24
  • Giriş: 06.10.2024 11:24
  • Güncelleme: 06.10.2024 11:24
Kaynak: AA
Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kadir Y. idaresindeki 19 UT 317 plakalı otomobil, Çorum-Samsun kara yolu Palabıyık Kavşağı'nda Yaşar Ö'nün kullandığı 05 DG 512 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerle 05 DG 512 plakalı otomobilde bulunan Mustafa Ü. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastaneye kaldırıldı.

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