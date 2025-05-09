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Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 09.05.2025 13:52
  • Giriş: 09.05.2025 13:52
  • Güncelleme: 09.05.2025 13:53
Kaynak: AA
Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Hanife O. idaresindeki otomobil, Selçuklar Sokak'ta Yusuf U'nun kullandığı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Hanife O. ile diğer araçta bulunan Merve U, Amine Sultan U, Fadime U, Niyazi U, Muhammet Enver U. ve Zehra U. yaralandı.

Ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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