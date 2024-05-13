Çorum'da İlçe Jandarma Karakolu inşaatında göçük: 1 işçi yaralandı

Çorum'da İlçe Jandarma Karakolu binasının inşaat alanında çalışan Osman Beker isimli işçi, kazı sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kaldı. Bacağı kırılan Osman Beker, olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile toprak altından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Çorum’un Osmancık ilçesinde göçük altında kalan inşaat işçisi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Gemici Mahallesi’nde meydana geldi. İlçe Jandarma Karakolu’nun yeni binasının inşaat alanında kazı çalışmaları sırasında göçük oldu.

Alanda görevli Osman Beker isimli işçi toprak altında kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri işçinin kurtarılması için çalışma başlattı.

Göçük altında kalan işçi ekiplerin çalışması sonucunda mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan işçinin bacağında kırık olduğu belirtildi.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.