Çorum'da iş cinayeti: İnşaattan düşen işçi öldü
Çorum'da inşaatın ikinci katından düşen işçi Soner Arslan hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Çorum'da bir inşaatın ikinci katından düşen işçi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde eski devlet hastanesinin önünde yaptırılan poliklinik inşaatında çalışan 38 yaşındaki Soner Arslan, inşaatın ikinci katından beton zemine düştü.
Arslan'ın düştüğünü gören diğer çalışanların ihbarı üzerine inşaat alanına polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edilen Arslan, kaldırıldığı özel hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Arslan'ın cenazesi otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.