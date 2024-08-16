Çorum'da işçi servis minibüsü, otomobil ve TIR'a çarptı: 14 yaralı

Çorum'da meydana gelen trafik kazasında 14 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Çorum-Ankara kara yolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi.

İşçi taşıyan Emirhan Keskin'in kullandığı 19 S 0196 plakalı minibüs, Derya Demirci'nin kullandığı 19 ABD 099 plakalı otomobile çarptı.

Savrulan minibüs ardından park halindeki 19 ABC 966 plakalı TIR'a çarptı.

Minibüste 12, otomobilde 2 kişi olmak üzere toplam 14 kişi yaralandı.

İhbarla bölgeye ekipler gönderildi.

Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere götürüldü.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.