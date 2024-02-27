Çorum'da kamyonetin çarptığı çocuk yaralandı
Kaynak: AA
Çorum'da yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarptığı 9 yaşındaki çocuk yaralandı.
F.D. (42) idaresindeki kamyonet, Gülabibey Mahallesi Malazgirt Sokak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan S.Y.Ş'ye (9) çarptı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.