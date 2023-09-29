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Çorum'da kamyonetin çarptığı motosikletteki kadın hastanede hayatını kaybetti

Ajans Haberleri
  • 29.09.2023 17:16
  • Giriş: 29.09.2023 17:16
  • Güncelleme: 29.09.2023 17:17
Kaynak: AA
Çorum'da kamyonetin çarptığı motosikletteki kadın hastanede hayatını kaybetti

Çorum'da kamyonetin çarptığı motosikletteki kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 16 Eylül'de İsmail U'nun (56) kullandığı kamyonet, Samsun-Ankara kara yolu Çorum Buharaevler Kavşağı'nda Mustafa G. (69) yönetimindeki motosiklete çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan eşi Fatma G. (65) yaralandı.

Kazanın ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Fatma G, 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Mustafa G'nin tedavisinin ise hastanede sürdüğü öğrenildi.

​​​​​​​Öte yandan kaza, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

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