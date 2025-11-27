Çorum'da kamyonla cipin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
Kaynak: AA
ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde kamyonla cipin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Hacı Ömer D. idaresindeki 19 SU 900 plakalı kamyon, Ankara-Sungurlu kara yolu 4. kilometresinde aynı istikamette seyreden Kaya B'nin kullandığı 65 LF 555 plakalı ciple çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada cipte sıkışan Hediye B, Hatice B, Gülcan B, Armağan B. ve Elif Nur Ç, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.