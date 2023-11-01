Çorum'da kamyonla hafif ticari araç çarpıştı, 2 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Çorum'un Dodurga ilçesinde kamyonla çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.
O.B. idaresindeki 19 ADE 353 plakalı kamyon, Okul Mahallesi Maden Caddesi'nde M.Ş'nin kullandığı 19 AAR 764 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada hafif ticari araçtaki sürücü ile yanındaki F.Ş. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Dodurga Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahale sonrası Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
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