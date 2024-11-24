Çorum'da kar yağışı etkili oldu

Çorum'da kar yağışı etkili oldu.

Kentte akşam saatlerinde sağanak şeklinde başlayan yağış, gece saatlerinde kara dönüştü.

Gece boyu aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle kentin büyük bölümü beyaz örtüye büründü.

Kentte dün 17 dereceyi gören hava sıcaklığı, 0 derecenin altına indi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre Çorum'da kar yağışı, hafta boyu aralıklarla devam edecek. Sıcaklıkların en yüksek 2 derece ila en düşük sıfırın altında 5 derece olması bekleniyor.