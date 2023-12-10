Çorum'da kaza yapan 4 kişi otomobili bırakıp kaza yerinden uzaklaştı

Çorum'da kaza yapan otomobildeki 4 kişi, aracı bırakıp kaza yerinden uzaklaştı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 19 ABL 409 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 1. Cadde yakınlarındaki tali yolda A.N.Ö'nün kullandığı 19 ADN 084 plakalı cipe çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerince otomobili bırakıp kaza yerinden uzaklaştığı belirlenen sürücü ve diğer üç kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Kazaya karışan otomobil ise çekici ile otoparka kaldırıldı.