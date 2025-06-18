Çorum'da KKKA nedeniyle bir kişi öldü
Çorum'un Alaca ilçesinde Tutluca köyünde tarlada çalıştığı esnada vücuduna kene yapışan İsmet Arslan, sevk edildiği Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
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Çorum'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.
Alaca ilçesine bağlı Tutluca köyünde yaşayan İsmet Arslan (51), tarlada çalıştığı esnada vücuduna kene yapıştığını fark edince Alaca Devlet Hastanesi'ne başvurdu.
KKKA hastalığı şüphesiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Arslan, tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.