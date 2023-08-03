Çorum'da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı

Çorum’da kontrolden çıkan otomobilin orta refüje çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara- Çorum karayolunda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, B.B. yönetimindeki 19 UL 799 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yol ortasında durabildi. Kaza da sürücü ve araçta bulunan 2 kişi küçük sıyrıklarla yaralandı.

Ambulansta müdahaleleri yapılan yaralılar, kendi istekleri ile hastaneye gitmek istemedi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.