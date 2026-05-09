Çorum'da mantar yedikten sonra rahatsızlanan hamile kadın ile bebeği yaşamını yitirdi
Çorum'da mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan hamile kadın ile bebeği yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden Rüveyda Altuntaş'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
Kaynak: AA
32 yaşındaki 5 aylık hamile Rüveyda Altuntaş, dün (8 Mayıs) doğadan topladıkları mantarlardan yedikten sonra rahatsızlandı.
İhbar üzerine Altuntaş'ın Buharaevler Mahallesi'ndeki evine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla kaldırıldığı özel hastanede ilk müdahalesi yapılan Altuntaş, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Altuntaş ile bebeği, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kadının cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı.