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Çorum'da mantar zehirlenmesi: 8 kişi hastaneye kaldırıldı

Çorum'da doğadan topladıkları mantardan yiyen 8 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

Güncel
  • 06.10.2024 09:38
  • Giriş: 06.10.2024 09:38
  • Güncelleme: 06.10.2024 09:40
Kaynak: AA
Çorum'da mantar zehirlenmesi: 8 kişi hastaneye kaldırıldı
Fotoğraf: AA

Çorum'da mantar zehirlenmesi şüphesiyle 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, il merkezi ile Dodurga ve Laçin ilçelerinde doğadan topladıkları mantarları yiyen 8 kişide bir süre sonra bulantı ve kusma gibi şikayetler görüldü.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kişiler, zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı.

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