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Çorum'da mevlit yemeğinden zehirlenen 20 kişi hastaneye başvurdu

Çorum'un Osmancık ilçesinde, ikram edilen yemekten yiyen 20 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Güncel
  • 02.12.2023 00:01
  • Giriş: 02.12.2023 00:01
  • Güncelleme: 02.12.2023 00:12
Kaynak: AA
Çorum'da mevlit yemeğinden zehirlenen 20 kişi hastaneye başvurdu
AA

Çorum'un Osmancık ilçesinde, cuma namazının ardından ikram edilen yemekten yiyen 20 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Gemici Mahallesi Kışla Camisi'nde cuma namazının ardından cemaate mevlit yemeği ikram edildi. Yemekten birkaç saat sonra 20 kişi, bulantı ve kusma şikayetiyle Osmancık Devlet Hastanesine başvurdu.

Yedikleri yemekten zehirlendikleri değerlendirilen bu kişilerden 5'i taburcu edildi, diğerleri gözlem altında tutuluyor.

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