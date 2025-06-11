Çorum'da minibüs devrildi: 15 yaralı
Çorum'da devrilen minibüsteki 15 kişi yaralandı. Minibüsün Adana'daki düğünden Samsun'a dönenleri taşıdığı öğrenildi.
Kaynak: AA
Çorum'un Alaca ilçesinde, düğünden dönenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.
Çorum-Yozgat kara yolunda A.İ. idaresindeki minibüs, Koçhisar Barajı mevkisinde yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre minibüste bulunan 15 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Adana'daki düğünden Samsun'a dönenleri taşıdığı öğrenildi.