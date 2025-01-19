Çorum'da motokuryenin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Çorum'da otomobiliyle çarptığı motosiklet sürücüsünün ölümüne neden olan otomobil sürücüsü tutuklandı.

Mehmet Akif Ersoy 3. Cadde'de dün meydana gelen trafik kazasında bir pizza şirketinde motokurye olarak çalışan Mert Ali Yigen'in ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan İlker G'nin (40) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

"Kasten adam öldürme" suçundan tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlı, "olası kastla adam öldürme" suçundan tutuklandı.

İlker G'nin mahkemedeki ifadesinde, "kaza sırasında alkollü olması ve yüksek sesle müzik dinlemesi nedeniyle kazayı fark etmediğini, kaza yerinden bir miktar uzaklaştıktan sonra fark ettiğini söylediği" öğrenildi.