Ajans Haberleri
Kaynak: AA
Çorum'da motosiklet ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

ÇORUM (AA) - Çorum'da otomobil ile çarpışan elektrikli motosikletteki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Adem E. idaresindeki 19 AU 213 plakalı otomobil, Osmancık Caddesi İkbal Kavşağı'nda, Suriye uyruklu Haitham A'nın (54) kullandığı elektrikli motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Haitham A. ile motosiklette bulunan Hanna S. (55), Hana A. (5) ve İlaf A. (2) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

