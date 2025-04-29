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Çorum'da okul servisi evin balkonuna girdi: 2 yaralı

Çorum'da okul servisinin evin balkonuna girmesi sonucu 2 öğrenci yaralandı.

Güncel
  • 29.04.2025 14:00
  • Giriş: 29.04.2025 14:00
  • Güncelleme: 29.04.2025 14:02
Kaynak: AA
Çorum'da okul servisi evin balkonuna girdi: 2 yaralı
Fotoğraf: AA

Çorum'da okul servisinin bir evin cam balkonuna girdiği kazada 2 öğrenci yaralandı.

Gülabibey Mahallesi Beytepe 8. Sokak'ta seyreden Ş.K. idaresindeki okul servisi, kontrolden çıkıp 1. Cadde'deki apartmanın çevre korkuluklarını devirerek yolla aynı hizada bulunan birinci kat balkonuna çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Servisin balkon camlarını ve duvarı kırarak balkona girdiği kazada serviste bulunan öğrenciler 17 yaşındaki S.E.Ö. ile 17 yaşındaki M.A.B. hafif şekilde yaralandı.

Yaralı öğrenciler sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Freni boşaldığı için kontrolden çıktığı belirtilen araç çekiciyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

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