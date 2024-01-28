Çorum'da oomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Çorum’un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kahraman B. idaresindeki 05 ACP 002 plakalı otomobil ile Kürşat B. idaresindeki 19 EZ 393 plakalı otomobil cadde üzerinde çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada otomobillerde bulunan Şule B., Elif B. ve Sevdanur B. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.