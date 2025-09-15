Çorum'da orman yangını
Çorum'un Alaca ilçesinde bulunan Büyükhırka köyünde otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine sevk edilen ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA
Çorum'un Alaca ilçesinde otluk arazide çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.
Büyükhırka köyünde otluk arazide bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine köye Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.
Vatandaşlar da yangını söndürme çalışmalarına destek veriyor.