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Çorum'da ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Ajans Haberleri
  • 30.08.2024 13:48
  • Giriş: 30.08.2024 13:48
  • Güncelleme: 30.08.2024 13:48
Kaynak: AA
Çorum'da ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Çorum'un Bayat ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve vatandaşların hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yatukcu Mahallesi Osman Yıldırım Caddesi'ndeki ormanlık alanda, elektrik direklerinden çıkan kıvılcımlardan kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bayat Belediyesi itfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla yangını kısa sürede söndürdü.

Hızlı müdahale sayesinde yangının, ikametlerin bulunduğu bölgeye yayılması önlendi.

Yangında yaklaşık yarım dekar alan zarar gördü.

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