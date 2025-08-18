Çorum'da ormanlık alanda yangın
Çorum'un Çalyayla köyünde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA
Çorum'un Çalyayla köyündeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Cıllık mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Çorum Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Yangın söndürme çalışmalarına yurttaşlar da traktör ve iş makineleriyle destek veriyor.