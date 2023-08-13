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Çorum'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Ajans Haberleri
  • 13.08.2023 23:35
  • Giriş: 13.08.2023 23:35
  • Güncelleme: 13.08.2023 23:35
Kaynak: AA
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Çorum'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü

ÇORUM (AA) - İskilip'te otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Bahabey Mahallesi Dr. Devlet Bahçeli Caddesi'nde Halil Bahadır Bayram'a ait park halindeki 06 YHE 86 plakalı otomobilden duman çıktığını gören vatandaşlar 112 Acil Servis'ten yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye gönderilen İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın nedeniyle araçta maddi hasar oluştu.

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