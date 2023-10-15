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Çorum'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Ajans Haberleri
  • 15.10.2023 10:18
  • Giriş: 15.10.2023 10:18
  • Güncelleme: 15.10.2023 10:19
Kaynak: AA
Çorum'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Çorum'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.

Mustafa T. (36) idaresindeki 06 FFM 93 plakalı otomobil, Ata Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen yabancı uyruklu Y.A.J'ye (13) çarptı.

Yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü ise ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

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