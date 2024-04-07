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Çorum'da otomobilin motor bölümünde uyuşturucu hap taşıyan 4 kişi tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 07.04.2024 23:50
  • Giriş: 07.04.2024 23:50
  • Güncelleme: 07.04.2024 23:50
Kaynak: AA
Çorum'da otomobilin motor bölümünde uyuşturucu hap taşıyan 4 kişi tutuklandı

Çorum'da otomobilin motor kısmına gizledikleri uyuşturucu haplarla yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

Mimar Sinan Mahallesi’nde devriye görevi yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, motor kaputu açık otomobilin etrafındaki 4 kişiden şüphelendi.

Ekiplerce yapılan incelemede, otomobilin motor bölümündeki boşluklara bir çanta içerisinde gizlenmiş yüzlerce uyuşturucu hap bulundu.

Aracın yanında bulunan B.S. (30), O.A. (23), E.T. (32) ve B.Y. (29) gözaltına alınırken, araç detaylı arama için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

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