Çorum'da otomobille çarpışan kurtarıcıdaki 2 kişi yaralandı

Çorum'da, otomobille çarpışan kurtarıcıdaki 2 kişi yaralandı, park halindeki 2 otomobil ile aydınlatma direği ve ağaçlar zarar gördü.

H.B. idaresindeki 19 DV 606 plakalı kurtarıcı, Gülabibey Mahallesi Bağcılar 59. Sokak'ta M.T'nin kullandığı 19 ADJ 827 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, kurtarıcının sürücüsü ile araçta bulunan E.Ç. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada, park halindeki 2 otomobil ile aydınlatma direği ve ağaçlar da zarar gördü.