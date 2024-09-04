Çorum'da otomobille çarpışan traktörün tekeri koptu, 2 kişi yaralandı
Çorum'da traktör ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
Buğra Çetinkaya yönetimindeki 19 DD 800 plakalı otomobil, Çorum-Alaca kara yolu Küre köyü yakınlarında Ahmet Yıldırım idaresindeki 19 LC 049 plakalı traktörle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan iki sürücü, sağlık ekiplerince ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazada çarpışmanın etkisiyle şarampole devrilen traktörün sol arka tekeri koptu.