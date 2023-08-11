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Çorum'da otomobille motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 11.08.2023 15:08
  • Giriş: 11.08.2023 15:08
  • Güncelleme: 11.08.2023 15:08
Kaynak: AA
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Çorum'da otomobille motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Çorum'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Veysel Ç. idaresindeki plakasız motosiklet ile Samet Ö'nün kullandığı otomobil, Mimarsinan Mahallesi Mimarsinan 11. Cadde'de çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. ​​​​​​​

Motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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