Çorum'da park halindeki araç kundaklandı
Kaynak: AA
Çorum'da park halindeki bir araç ateşe verildi.
Alınan bilgiye göre, Gülabibey Mahallesi Kapaklı 21. Sokak'ta park halinde olan Dursun D'ye ait 19 TK 741 plakalı hafif ticari araç, gece saatlerinde camı taşla kırılarak kundaklandı.
Aracın yandığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken araçta hasar oluştu.
Polis ekiplerinin aracı kundaklayan şüphelinin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.