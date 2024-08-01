Çorum'da parktaki kafede pompalı tüfekle saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Çorum'da bir parkın içinde bulunan kafede oturan Veysel Çağıl ve Samet Bozkafa'ya bir kişi pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırı sonrası 30 yaşındaki Veysel Çağıl yaşamını yitirdi, 34 yaşındaki Samet Bozkafa ise yaralandı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Güncel 01.08.2024 08:43 Giriş: 01.08.2024 08:43

Güncelleme: 01.08.2024 08:46 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA