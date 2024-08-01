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Çorum'da parktaki kafede pompalı tüfekle saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Çorum'da bir parkın içinde bulunan kafede oturan Veysel Çağıl ve Samet Bozkafa'ya bir kişi pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırı sonrası 30 yaşındaki Veysel Çağıl yaşamını yitirdi, 34 yaşındaki Samet Bozkafa ise yaralandı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Güncel
  • 01.08.2024 08:43
  • Giriş: 01.08.2024 08:43
  • Güncelleme: 01.08.2024 08:46
Kaynak: DHA
Çorum'da parktaki kafede pompalı tüfekle saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Fotoğraf: DHA

Çorum’da parktaki kafede otururken pompalı tüfekle vurulan Veysel Çağıl (30) öldü, Samet Bozkafa (34) ise yaralandı.

Olay dün akşam Mimar Sinan Mahallesi’ndeki Rüstem Eren Parkı'nda meydana geldi. Samet Bozkafa ve Veysel Çağıl, parktaki kafede otururken yanlarına yaklaşan kişi pompalı tüfekle ateş açtı. Bozkafa ve Çağıl yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Veysel Çağıl, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, düzenlenen operasyonla Z.Ç., C.Ş., A.K. ve M.Ş.’yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere Çorum Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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