Çorum'da pazarda silahlı kavga: 1 ölü, 7 yaralı

Haber: Erkan KARACA

(ÇORUM) - Çorum’da Cumartesi pazarında iki grup arasında pazar yeri anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı.

İddiaya göre, kavga bir gün önce kurulan Cuma pazarında taraflar arasında yaşanan yer tartışmasıyla başladı. Gerginlik, ertesi gün Cumartesi pazarında da devam etti. Burada yeniden alevlenen tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada Kemal Topçu, Esin İ., Ahmet İ., Recep Can T., Arap A., Barış B., Sedat E. ve Mustafa Arda İ. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan Kemal Topçu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili Doğan A. ve Muhammet Ali A. polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.