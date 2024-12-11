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Çorum'da refüje çarpan pikaptaki 5 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 11.12.2024 16:52
  • Giriş: 11.12.2024 16:52
  • Güncelleme: 11.12.2024 16:52
Kaynak: AA
Çorum'da refüje çarpan pikaptaki 5 kişi yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde refüje çarpan pikaptaki 5 kişi yaralandı.

Velican İ. idaresindeki 01 CIN 24 plakalı pikap, Zile kavşağında refüje çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile Ümmü İ, Makbule İ, Hamza İ. ve Ebrar Ş. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ailenin Amasya'da bir törene katıldıktan sonra memleketleri Adana'ya dönerken kaza yaptıkları öğrenildi.

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