Çorum'da 'sazan sarmalı' operasyonu: 21 şüpheli tutuklandı

Çorum merkezli 5 ilde, internet üzerinden "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 21’i tutuklandı.

Çorum’da polis ekipler tarafından bir suç örgütünün internet sitelerindeki ev ilanlarını kopyalayarak yeni ilanlar oluşturduğu tespit edildi. Şüphelilerin, asıl ilan sahipleriyle iletişime geçip evi satın alma vaadiyle ilanları kaldırttıkları, aynı mülkleri sosyal medya platformlarında kendi ilanları gibi yayımladıkları ve tapu müdürlüklerinde bir araya getirdikleri alıcıların ödemelerini hileli yöntemlerle kendi hesaplarına yönlendirdikleri tespit edildi.

140 MİLYON LİRALIK İŞLEM HACMİ

'Sazan sarmalı' yöntemiyle 23 kişinin dolandırıldığı, şüphelilere ait banka hesaplarında toplam 140 milyon 511 bin 814 TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Soruşturma sürecinde ekiplerin müdahalesiyle 43 milyon 250 bin TL tutarındaki dolandırıcılık girişiminin önüne geçildi. Ayrıca şüphelilerin farklı tarihlerde 4 ayrı "ateşli silahla kasten öldürmeye teşebbüs" ve "mala zarar verme" olayına karıştıkları da dosya kapsamında yer aldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON VE ELE GEÇİRİLENLER

31 Mart tarihinde Çorum merkezli Mersin, Diyarbakır, Gaziantep ve Bursa’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, hakkında yakalama kararı bulunan 23 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 1 makineli tabanca, 4 tabanca, 308 adet fişek, 240 adet uyuşturucu hap, 38 cep telefonu, dizüstü bilgisayarlar ve bir miktar nakit para ile altın ele geçirildi.

KESİNLEŞMİŞ CEZASI BULUNAN ŞÜPHELİLER

Gözaltına alınanlar arasında yapılan incelemede; H.İ.Ö.'nün 52 yıl, M.K.'nin 12 yıl ve M.D.O.'nun 9 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Operasyon kapsamında şüphelilerin banka hesaplarına bloke konulurken, piyasa değeri yaklaşık 9 milyon 600 bin TL olan 4 araca "satılamaz/devredilemez" şerhi işlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 21’i, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.