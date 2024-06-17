Çorum'da serinlemek için gölete giren genç boğuldu
Çorum'da bir genç, serinlemek için girdiği gölette boğulma tehlikesi geçirdi. AFAD İl Müdürlüğü arama kurtarma ve dalgıç ekibi, sudan gencin cansız bedenini çıkardı.
Kaynak: AA
Çorum'un Boğazkale ilçesinde bir genç, yüzmek için girdiği gölette boğuldu.
Evci köyü yakınlarındaki Evci Yenikışla Göleti'ne arkadaşıyla gezmek için giden Veyis Sarıerikli (20), serinlemek için gölete girdi.
Bir süre sonra Sarıerikli'nin boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden arkadaşları, 112'den yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AFAD İl Müdürlüğü arama kurtarma ve dalgıç ekibi, sudan gencin cansız bedenini çıkardı.
Sarıerikli'nin cenazesi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.