Çorum'da serinlemek için gölete giren genç boğuldu

Çorum'da bir genç, serinlemek için girdiği gölette boğulma tehlikesi geçirdi. AFAD İl Müdürlüğü arama kurtarma ve dalgıç ekibi, sudan gencin cansız bedenini çıkardı.

Güncel 17.06.2024 16:36 Giriş: 17.06.2024 16:36

Güncelleme: 17.06.2024 16:39 Kaynak: AA

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