Çorum'da seyir halindeki otomobile mermi isabet etti

Çorum’da seyir halindeki bir otomobile mermi isabet etti.

Olay, Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka 1. Sokak üzerinde seyir halinde olan A.H. idaresindeki 19 ABG 152 plakalı otomobile nereden geldiği belli olmayan mermi isabet etti. Sürücü A.H.’nin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken polis ekipleri araç üzerinde incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.