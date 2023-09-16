Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Çorum'da seyir halindeki otomobile mermi isabet etti

Çorum’da seyir halindeki bir otomobile mermi isabet etti.

Ajans Haberleri
  • 16.09.2023 12:30
  • Giriş: 16.09.2023 12:30
  • Güncelleme: 16.09.2023 12:30
Kaynak: İHA
Abone Olgoogle-news
Çorum'da seyir halindeki otomobile mermi isabet etti

Olay, Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka 1. Sokak üzerinde seyir halinde olan A.H. idaresindeki 19 ABG 152 plakalı otomobile nereden geldiği belli olmayan mermi isabet etti. Sürücü A.H.’nin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken polis ekipleri araç üzerinde incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

BirGün'e Abone Ol